El fiscal Domínguez acabará con la búsqueda de Clara para iniciar otra etapa en el capítulo 55 de La Baronesa

05 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 55 de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) llegará donde los Márquez para comunicar una nueva noticia.

Precisamente, la desaparición de Clara (Lorena Bosch) ha comenzado a movilizar a las fuerzas policiales, quienes han buscado por cielo, mar y tierra a la mujer, pero esto parece haber llegado a su fin.

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El fiscal Domínguez traerá nuevas noticias

Y es que la autoridad de la justicia reunirá a gran parte del núcleo familiar de los Márquez y dará un gran anuncio que los dejará en shock.

"Hoy se cumple el plazo de rigor y, por ende, se procedió al cese de la búsqueda del cuerpo de Clara... Desde hoy oficialmente se abre una investigación por homicidio", afirmará Domínguez.