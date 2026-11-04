"Eres súper mentiroso, no confío en ti": Faloon Larraguibel recriminará a Rai Cerda en tensa discusión

04 nov. 2026 - 00:37 hrs.

En el avance del capítulo 87 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel volverá a protagonizar una tensa discusión con Rai Cerda.

Visiblemente decepcionada, la bailarina lo acusará de mentiroso y cuestionará su sinceridad en la relación.

"Eres súper contradictorio, eres súper mentiroso, no confío en ti", expresará, a lo que Rai responderá: "No me digas eso".

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Faloon recriminará a Rai

Finalmente, Faloon continuará expresando su molestia y le reprochará a Rai que no la considere su principal prioridad.

"Cuando estábamos juntos, siempre pones a todo el mundo antes que a mí. ¿Por qué motivo? Porque realmente no te importa lo que yo siento", le dirá la bailarina.