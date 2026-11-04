"No te cambiaría por nadie": Guarén y Nico Solabarrieta deciden continuar como pareja en el reality
En el capítulo 86 de Volverías con tu Ex? 2, se dio inicio a una ceremonia para definir las nuevas parejas del encierro.
Durante la actividad, los participantes tuvieron la posibilidad de continuar con sus actuales compañeros o formar nuevas duplas con miras a llegar a la gran final del reality.
La primera en elegir fue Guarén, quien, pese a las diferencias que habían surgido durante el encierro, decidió continuar junto a Nicolás Solabarrieta.
La elección de Nicolás
Luego llegó el turno de Nicolás Solabarrieta, quien también decidió mantener a Guarén como compañera y le dedicó emotivas palabras.
"Con el transcurso de la semana y de los meses me di cuenta que no te cambiaría por nadie y que sí quiero seguir viviendo esta experiencia contigo y que la terminemos juntos y lleguemos hasta el final", expresó.
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