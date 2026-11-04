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"No te cambiaría por nadie": Guarén y Nico Solabarrieta deciden continuar como pareja en el reality

  • Por Sebastián Mena

En el capítulo 86 de Volverías con tu Ex? 2, se dio inicio a una ceremonia para definir las nuevas parejas del encierro.

Durante la actividad, los participantes tuvieron la posibilidad de continuar con sus actuales compañeros o formar nuevas duplas con miras a llegar a la gran final del reality.

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La primera en elegir fue Guarén, quien, pese a las diferencias que habían surgido durante el encierro, decidió continuar junto a Nicolás Solabarrieta.

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La elección de Nicolás

Luego llegó el turno de Nicolás Solabarrieta, quien también decidió mantener a Guarén como compañera y le dedicó emotivas palabras.

"Con el transcurso de la semana y de los meses me di cuenta que no te cambiaría por nadie y que sí quiero seguir viviendo esta experiencia contigo y que la terminemos juntos y lleguemos hasta el final", expresó.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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