Tonka Tomicic tuvo que intervenir: Bárbara Córdoba trató con duros términos a Nicole Moreno

03 nov. 2026 - 23:22 hrs.

En el capítulo 86 de Volverías con tu Ex? 2, Bárbara Córdoba y Luis Mateucci vencieron a Tom Brusse y Camila Nash en la prueba de eliminación.

Al finalizar la competencia, Nicole Moreno felicitó a todos los participantes por su desempeño, con excepción de Bárbara, a quien le dedicó unas escuetas palabras.

La actitud molestó a Córdova, quien le recordó a Moreno que llegaron a esa instancia por su culpa y no dudó en decirle: "Yo acá vine a defender al equipo completo. Eres una malagradecida".

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La tensa discusión entre Bárbara Córdoba y Nicole Moreno

Así comenzó un tenso enfrentamiento entre Bárbara Córdoba y Nicole Moreno, en el que ambas intercambiaron duras palabras y que obligó a Tonka Tomicic a intervenir.

"Nicole, Bárbara, yo creo que están llevando la conversación y la pelea a un lugar súper innecesario. Fíjense, por favor, muy bien en las discusiones y hacia dónde llevan sus temas y sus problemas, y cómo discuten, y los argumentos que utilizan", expresó la animadora del reality.