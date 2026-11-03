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Reunión de Superados - Capítulo 216: Tomás llegó a su límite

  • Por Mega

En este capítulo de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) inició una cruzada personal para sacar a Tomás (Gabriel Urzúa) del colegio, a pesar de ser un heredero directo del fundador. Para eso se contactó con miss Nancy (Paulina Hunt), a quien le pidió su inmediato despido. 

Además, el empresario citó a todos los apoderados del establecimiento para hablar en concreto de los "malos hábitos" de cierto profesor del plantel. 

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Tomás, cansado de que todos se inmiscuyan en sus asuntos personales (que nada tienen que ver con el trabajo), decidió dar un paso al costado y renunciar al Thomas Campbell porque la situación superó cualquier límite tolerable. 

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La pregunta de Matilde

Valentina (Mariana Derderian) clavó una duda en Matilde (Ignacia Baeza) que decidió resolver preguntándole directamente a Juan de Dios (Jorge Arecheta): ¿Alguna vez fue infiel mientras estuvo casado?

El abogado se sorprendió con la pregunta y más aún al darse cuenta que Matilde comienza a desconfiar de él. 

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