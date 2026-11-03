Reunión de Superados - Capítulo 216: Tomás llegó a su límite

03 nov. 2026 - 22:08 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Jaime (Francisco Reyes) inició una cruzada personal para sacar a Tomás (Gabriel Urzúa) del colegio, a pesar de ser un heredero directo del fundador. Para eso se contactó con miss Nancy (Paulina Hunt), a quien le pidió su inmediato despido.

Además, el empresario citó a todos los apoderados del establecimiento para hablar en concreto de los "malos hábitos" de cierto profesor del plantel.

Tomás, cansado de que todos se inmiscuyan en sus asuntos personales (que nada tienen que ver con el trabajo), decidió dar un paso al costado y renunciar al Thomas Campbell porque la situación superó cualquier límite tolerable.

Reunión de Superados / Mega

La pregunta de Matilde

Valentina (Mariana Derderian) clavó una duda en Matilde (Ignacia Baeza) que decidió resolver preguntándole directamente a Juan de Dios (Jorge Arecheta): ¿Alguna vez fue infiel mientras estuvo casado?

El abogado se sorprendió con la pregunta y más aún al darse cuenta que Matilde comienza a desconfiar de él.