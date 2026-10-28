Reunión de Superados - Capítulo 213: La jueza resuelve quién se queda con la tuición

28 oct. 2026 - 22:03 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Tomás (Gabriel Urzúa) le quiso demostrar a Jaime (Francisco Reyes) que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que lo acepte como la pareja de Tere (Elisa Zulueta).

La condición del empresario fue que Tomás se corte la trenza y, tomando las tijeras, el profesor se deshizo de su pelo largo. Jaime quiere usar las hebras para hacerle un test de drogas a escondidas.

El resultado del juicio

Anita (Maricarmen Arrigorriaga) fue incapaz de testificar en contra de Max (Álvaro Espinoza) porque lo vio como el niño pequeño que alguna vez fue. Sin embargo, le aclaró a su hijo que no está de su lado, ya que sus valores se apegan más a los de Javiera (Daniela Ramírez).

Reunión de Superados / Mega

Este fue un trago amargo para Matilde (Ignacia Baeza), pero le siguió dando ánimos a su amiga porque creía que podían ganar.

La realidad les pegó un duro golpe después, ya que la jueza, en conformidad con los testimonios y los deseos de Tortu (Isabella Gómez), declaró que la niña pasará a vivir mayormente con su padre.