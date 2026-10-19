Reunión de Superados - Capítulo 208: La ex de Juan de Dios conoce a Matilde
En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) y Juan de Dios (Jorge Arecheta) almorzaban en un restaurante cuando una mujer se les acercó con mucha familiaridad.
Se trataba de Valentina (Mariana Derderian), la exesposa del abogado, que saludó con mucho entusiasmo a Matilde. Al parecer, tiene una relación estrecha con Juan de Dios, al punto en que la madre de Ponchi (Amanda Milos) se sintió un poco incómoda al respecto.
Los nuevos apoderados del Thomas Campbell School
Antonia (Carolina Varleta) fue a una entrevista con Tere (Elisa Zulueta) para saber si admitían a su colegio en el establecimiento para ser mitad de año. La directora le aseguró que con ella no habrá problemas, siempre y cuando tenga un descuento en su clínica dermatológica.Ir a la siguiente nota
Luego llegó Beltrán (Felipe Rojas), el ex de Valentina, quien de inmediato sacó suspiros entre las apoderadas del establecimiento por su porte de galán y su estilo arriba de un descapotable azul.
Todas estuvieron de acuerdo que no tardaría mucho en dejar la soltería.Ve el capítulo en
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