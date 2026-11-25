25 nov. 2026 - 23:07 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, la compra de la funeraria fue un golpe maestro de parte de Max (Álvaro Espinoza), quien se regodeó al ver a Manuel (Mario Horton) indignado con que él fuera su nuevo jefe. De hecho, renunció en el acto.

Sin embargo, eso no le bastó al empresario y fue a la inauguración de la tienda de Javiera (Daniela Ramírez) con Alejandra (Lucy Cominetti), su nueva pareja, con intención de agriar una ocasión que debía ser de celebración.

Para su sorpresa, Javiera decidió no discutir ni hacerse problemas en un día tan importante. Es más, los invitó a pasar.

Reunión de Superados / Mega

Un dinero caído del cielo

Tere (Elisa Zulueta) tuvo la idea de preguntar por las ganancias que genera el colegio. Tomás (Gabriel Urzúa) como hijo del dueño tenía derecho y Miss Nancy (Paulina Hunt) estuvo de acuerdo en entregarle un cheque con lo que le correspondía.

El profesor no lo podía creer cuando se dio cuenta que tenía $100 millones en el bolsillo.