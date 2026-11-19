19 nov. 2026 - 22:15 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Domingo (Beltrán Izquierdo) fue a conocer al pequeño Carlitos a la clínica y se sintió muy conmovido por el bebé, al punto de encontrarlo parecido a su difunto padre.

Tanto él como Matilde (Ignacia Baeza) sabían que había llegado el momento de contárselo a Ponchi (Amanda Milos) y, reunidos los tres en el living de su casa, la abogada habló con la niña de Coke (Diego Muñoz), la polola que tenía antes de fallecer y el hijo que acaba de nacer.

Sin embargo, Ponchi se sintió traicionada al creer que su padre quería formar una nueva familia en la que ellos no estarían incluidos. Por esa misma razón, se negó a conocer a su hermanito.

Reunión de Superados / Mega

La preocupación por Fabiola

Javiera (Daniela Ramírez) sabe que Max (Álvaro Espinoza) tiene una nueva pareja, pero le surgió la duda de dónde está Fabiola (Florencia Berner) y qué pasó con el bebé que esperaba.

Al encontrar su número de teléfono en el celular, Javi le envió un mensaje de voz con el que espera recibir noticias de ella, porque a pesar de todo lo que sucedió entre las dos, está preocupada.