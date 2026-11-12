Reunión de Superados - Capítulo 221: Juan de Dios cuenta su verdad

12 nov. 2026 - 22:15 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) necesitaba saber si Juan de Dios (Jorge Arecheta) la engañó y en un café le preguntó directamente quién era la mujer que abrazó afuera de su oficina.

En lugar de incomodarse, Juan de Dios comenzó a reír porque todo se trataba de una absurda confusión. Buscó en su teléfono un perfil de Instagram y confirmó que su supuesta amante no es más que su hermana. De hecho, le mostró varias fotos del vínculo familiar que los unía.

Matilde se sintió avergonzada por dudar de él y su pareja la tranquilizó. Valentina (Mariana Derderian) hace tiempo que lo molesta y no es de extrañar que haya intentado interferir entre los dos.

Reunión de Superados / Mega

Ema no da más

Manuel (Mario Horton) se encontró con Ema (Constanza Mackenna) en la funeraria y le prometió cambiar. Esta vez, su relación sería lo primero.

Sin embargo, Ema comprendió que esta promesa no se podría cumplir porque estaba en la naturaleza de Manuel acudir ante cualquiera que necesite su ayuda. Por eso, decidió dar un paso al costado y terminar.