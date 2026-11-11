Bárbara descubrirá que Marisol es la persona detrás de los correos en el capítulo 23 de Prohibida Obsesión

11 nov. 2026 - 23:06 hrs.

En el avance del capítulo 23 de Prohibida Obsesión, Pablo (César Sepúlveda) se reunirá con Gaspar (Nicolás Poblete) para conversar sobre el último enfrentamiento que protagonizaron.

La conversación incomodará al abogado, quien nuevamente le exigirá al "tesorero" que le cuente a Vivi (Celine Reymond) la verdad sobre el origen del conflicto.

Por otro lado, Paloma (Mónica Godoy) no tendrá reparos en compartir con sus hijos los problemas matrimoniales que enfrenta con Dante (Andrés Velasco).

Prohibida Obsesión / Mega

Bárbara descubrirá que Marisol está detrás de los correos

Además, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) llegará al cyber café desde donde se enviaron los mensajes anónimos y amenazadores dirigidos a Luciano (Diego Muñoz).

En el lugar, la joven descubrirá que Marisol (Florencia Crino) es la responsable de los correos, por lo que decidirá enfrentarla.