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Este aviso se cerrará en segundos

Paloma se enterará que Dante fue despedido en el capítulo 22 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 22 de Prohibida ObsesiónPaloma (Mónica Godoy) llegará al banco donde Dante (Andrés Velasco) trabajó durante muchos años.

A las afueras del recinto se encontrará con dos trabajadoras, a quienes les pedirá autorización para ingresar y sorprender a su esposo.

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"Vine a darle una sorpresa a Dante. ¿Podré pasar aunque esté cerrado?", preguntará.

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Paloma descubrirá que Dante fue despedido

Sin embargo, las trabajadoras se percatarán de que Paloma desconoce que su esposo fue despedido recientemente, por lo que decidirán darle la noticia.

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"Lo que pasa es que don Dante no trabaja acá. Lo despidieron hace unos días", le explicarán.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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