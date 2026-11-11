Paloma se enterará que Dante fue despedido en el capítulo 22 de Prohibida Obsesión

11 nov. 2026 - 08:45 hrs.

En el avance del capítulo 22 de Prohibida Obsesión, Paloma (Mónica Godoy) llegará al banco donde Dante (Andrés Velasco) trabajó durante muchos años.

A las afueras del recinto se encontrará con dos trabajadoras, a quienes les pedirá autorización para ingresar y sorprender a su esposo.

"Vine a darle una sorpresa a Dante. ¿Podré pasar aunque esté cerrado?", preguntará.

Prohibida Obsesión / Mega

Paloma descubrirá que Dante fue despedido

Sin embargo, las trabajadoras se percatarán de que Paloma desconoce que su esposo fue despedido recientemente, por lo que decidirán darle la noticia.

"Lo que pasa es que don Dante no trabaja acá. Lo despidieron hace unos días", le explicarán.