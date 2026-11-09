Tere hizo una gran fiesta de disfraces: Así se vistieron cada uno de los personajes de Reunión de Superados

09 nov. 2026 - 22:30 hrs.

Tere quiso celebrar su cumpleaños a lo grande con una colorida fiesta de disfraces a la que invitó a todos sus amigos y familiares, salvo algunas excepciones.

Jaime (Francisco Reyes) está vetado de la celebración por humillar públicamente a Tomás (Gabriel Urzúa) frente al colegio, aunque el empresario se resiste a faltar. Además, el mismo Tomás también se restó tras poner distancia con Tere tras este doloroso impasse en su carrera profesional.

En la fiesta, el plantel del Thomas Campbell School y sus apoderados sacaron a relucir su lado más jugado con sus disfraces. Algunos apostaron por lo sexy, otros por lo tierno y algunos derechamente quisieron mostrar su sentido del humor.

Revisa a continuación los personajes que eligieron Tere y sus amigos.

Tere como Maléfica

Reunión de Superados / Mega

Perla y su pareja como Yoko Ono y John Lennon

Reunión de Superados / Mega

Javiera como Frutillita

Reunión de Superados / Mega

Pili como geisha

Reunión de Superados / Mega

Matilde como Jessie de Toy Story

Reunión de Superados / Mega

Tito como minion

Reunión de Superados / Mega

Laura como Eva

Reunión de Superados / Mega

Manuel como cura

Reunión de Superados / Mega

Ema como diablita

Reunión de Superados / Mega

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