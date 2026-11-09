"Mañana me voy": Camila Nash provocará posible renuncia en Volverías con tu ex? 2

09 nov. 2026 - 09:36 hrs.

Esta noche, en el capítulo 88 de Volverías con tu ex? 2, la sensualidad se tomará el programa con una candente fiesta en la Cabaña de las Tentaciones donde se celebrarán las nuevas uniones. La ceremonia tendrá de todo: anillos, promesas de futuro, una pedida de matrimonio y un trío que quedará al borde del quiebre.

Todo comenzará con una ceremonia de “compromiso” entre las nuevas parejas, donde los hombres le entregarán un anillo a la mujer y le prometerán un futuro juntos dentro y fuera del reality. Todo será romanticismo; sin embargo, los enojos y las bromas no faltarán. Kaoto, al ver a Mariano hacer su propuesta a Estefi y entregarle el anillo, se burlará de su exsuegra, a quien calificará de “entrometida”, y comentará: “Faltó uno para la suegra”.

Por su parte, Austin Palao, luego de comprometerse con Noelia Márquez a darle tranquilidad y seguridad, recibirá una propuesta de Camila Nash, ahora que están en un trío, que desatará el caos. "Creo que eres el hombre que me daría la seguridad para poder demostrar mi ternura, mi vulnerabilidad y mi amor. Puedo ser esa pizca de locura que te hace falta, prometo siempre respetarte y serte leal, ¿te gustaría tener ese compromiso conmigo?", le preguntará Camila, y Austin aceptará. Noelia se decepcionará y tirará al piso el anillo que Austin le dio. Al rato confesará sus intenciones de abandonar el programa: "Mañana me voy".

Volverías con tu ex? 2

El compromiso de Faloon Larraguibel y Rai Cerda

Mientras tanto, Faloon Larraguibel y Rai Cerda vivirán sus mejores momentos después de las tormentas, huracanes y aluviones que han enfrentado en el encierro. Gozarán las actividades como nunca. Raimundo se lucirá y le pedirá matrimonio a Faloon de rodillas: "Puedo estar para ti, entregar más de lo que tú piensas, amarte y desearte todos los días de mi vida. Eres lo que algún día soñé, eres la luz que ilumina mis lados oscuros, solamente me imagino una vida contigo, siempre te elegiré a ti. Para mí eres la mujer más bella que existe en todo el mundo, ese cuerpo, esa mirada, esos labios, ese cuerpo, ese pensamiento, ese corazón, todo eso me trae de ti y te hace inigualable ante mis ojos, por eso quiero saber si te quieres casar conmigo". "Sí, sí quiero”, le responderá la rubia con una gran sonrisa. “Habíamos hablado siempre, una relación larga piensa en eso, en formar una familia, en matrimonio, en pasar la vida juntos, las personas que se aman de verdad quieren pasar la vida con esa persona. Me encanta lo que dijiste, espero que podamos ir solucionando de a poquito nuestros problemas", añadirá Larraguibel.

Luego, todas las parejas, menos Austin y Noelia, realizarán la típica dinámica de matrimonio de "sacar la liga de la pierna". Pero será Rai quien destaque por encima de los demás con un sensual baile, aunque tendrá competencia: Manuel González también se lucirá y protagonizará un sensual momento con Nicole Moreno. Sin embargo, Yamila Reyna y Daniel Valenzuela elegirán a Nicole y Manuel como los más conectados de la noche, y ganarán una noche solos en la Cabaña de las Tentaciones.