Daniel confesará su enfermedad a sus hermanas en la próximo capítulo de larga duración de La Baronesa

08 nov. 2026 - 14:00 hrs.

Este lunes 9 de noviembre, La Baronesa emitirá un capítulo de larga duración después de La Hora de Jugar, que estará marcado por una compleja revelación.

Y es que durante los últimos episodios de la novela, Daniel (Francisco Reyes Cristi) se enteró de que su diagnóstico es leucemia y, aunque no se lo quería contar a su familia, sí se lo dijo a Antonio (Carlos Díaz).

Por lo mismo, en este avance de La Baronesa se verá cómo Daniel se acercará a sus hermanas para contarles de su diagnóstico.

La Baronesa / MEGA

Daniel contará a sus hermanas de su diagnóstico

Antonio pedirá a Emilia (Octavia Bernasconi) y Paula (Francisca Armstrong) que se hagan un examen para ayudar a su hermano.

"Necesitamos que se hagan un examen de compatibilidad genética con él", afirmará Antonio, a lo que Emilia preguntará qué tiene. Será en ese instante donde Daniel, visiblemente afectado, revelará su enfermedad: "Tengo leucemia".

¡No lo olvides! Este lunes 9 de noviembre, capítulo de larga duración de La Baronesa después de La Hora de Jugar.

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