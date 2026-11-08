Daniel confesará su enfermedad a sus hermanas en la próximo capítulo de larga duración de La Baronesa
Este lunes 9 de noviembre, La Baronesa emitirá un capítulo de larga duración después de La Hora de Jugar, que estará marcado por una compleja revelación.
Y es que durante los últimos episodios de la novela, Daniel (Francisco Reyes Cristi) se enteró de que su diagnóstico es leucemia y, aunque no se lo quería contar a su familia, sí se lo dijo a Antonio (Carlos Díaz).
Por lo mismo, en este avance de La Baronesa se verá cómo Daniel se acercará a sus hermanas para contarles de su diagnóstico.
Daniel contará a sus hermanas de su diagnóstico
Antonio pedirá a Emilia (Octavia Bernasconi) y Paula (Francisca Armstrong) que se hagan un examen para ayudar a su hermano.
"Necesitamos que se hagan un examen de compatibilidad genética con él", afirmará Antonio, a lo que Emilia preguntará qué tiene. Será en ese instante donde Daniel, visiblemente afectado, revelará su enfermedad: "Tengo leucemia".
¡No lo olvides! Este lunes 9 de noviembre, capítulo de larga duración de La Baronesa después de La Hora de Jugar.
Leer más de