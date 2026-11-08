08 nov. 2026 - 02:30 hrs.

Este viernes 6 y sábado 7 de noviembre se vivió una nueva edición de la Teletón, la cruzada solidaria que reúne al país para financiar la atención de los miles de pacientes de la institución a lo largo de Chile.

Como cada año, la jornada tuvo una meta clara: reunir los recursos necesarios para sostener el funcionamiento de todos los centros Teletón y avanzar en la construcción de nuevos recintos.

¿Cuál es el cómputo final de la Teletón 2026?

La meta de esta edición fue de $44.253.268.546, cifra que se esperaba alcanzar durante las 27 horas de solidaridad y amor. Y así ocurrió.

En el más reciente cómputo, realizado cerca de la 1:40 de la madrugada de este domingo, la recaudación llegó a $46.204.313.130, superando el objetivo propuesto para este año.

Recuerda que puedes sumarte a la causa haciendo tu aporte durante todo el año a través de las múltiples plataformas habilitadas. Conócelas acá: ¿Cómo donar?

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