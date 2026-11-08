¡Teletón 2026 logra la meta! Cruzada solidaria recaudó más de $46 mil millones

08 nov. 2026 - 01:50 hrs.

Luego de intensas 27 horas de amor y con el apoyo de cada chileno, Teletón 2026 superó la meta y logró recaudar 46.204.313.130.

Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, fue el encargado de leer el cómputo final junto al resto de animadores.

Con dicho monto, la cruzada solidaria superó la meta de $44.253.268.546, pese a lo difícil que se vio por momentos lograrlo.

La noticia causó alegría en el público que a esa hora se mantenía en el Estadio Nacional, donde hubo gritos y abrazos.

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La jornada de cierre en el Estadio Nacional contó con las presentaciones de Alanys Lagos, Tito El Bambino, Jean Paul Olhaberry, Rodantes Invisibles, Denise Rosenthal, Nico Ruiz, Gondwana y Quique Neira, Pablito Pesadilla, Polimá, Pailita, Julianno Sosa, Katteyes, King Savagge y Santa Feria.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió durante el show de Leo Rey, quien aprovechó la instancia para proponerle matrimonio a su pareja.

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