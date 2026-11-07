"Así duermo yo": José Antonio Neme fue el gran ganador de la Noche de Pijamas de Teletón 2026

07 nov. 2026 - 04:13 hrs.

Este viernes comenzó la Teletón 2026, una cruzada solidaria que reúne historias de esfuerzo y superación con el objetivo de seguir apoyando a miles de familias.

Durante la madrugada de este sábado se llevó a cabo la sección Noche de Pijamas, en la que diversas figuras de la televisión y de internet desfilaron por el escenario del Teatro Teletón.

El último en subir a la pasarela fue el animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme, quien recibió aplausos mientras recorría el escenario.

Al finalizar su recorrido, Neme reveló ante los presentes: "Me dijeron ven como tú duermes, así duermo yo". Luego, bromeó con José Miguel Viñuela revelando que ambos compartieron cama en los camarines.

Finalmente, los animadores del espacio anunciaron que el gran ganador del desfile fue José Antonio Neme, quien fue el más votado por el público a través de una encuesta digital.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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