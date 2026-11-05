"Todo Chile está contigo": Dominga López inicia su viaje a Puerto Rico para ser parte del Miss Universo

05 nov. 2026 - 10:20 hrs.

La vida de Dominga López está a nada de pasar por una experiencia que la marcará para siempre, y es que la modelo ya va en viaje para representar a Chile en la nueva edición del Miss Universo 2026.

Recordemos que Dominga fue elegida Miss Universo Chile en una final que fue transmitida por Mega y que dejó muy contento al público, ya que la viñamarina era una de las favoritas de la gente.

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Esta edición del Miss Universo se realizará en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico, y reunirá a las reinas de belleza de 123 países confirmados.

Dominga López rumbo a Puerto Rico

"Hoy comienza el viaje de nuestra Miss Universo Chile 2026, Dominga López, rumbo a Puerto Rico, donde tendrá el orgullo y la responsabilidad de representar a nuestro país en Miss Universe", escribió la cuenta oficial de Miss Universo Chile por el viaje que estaba a punto de emprender la reina de belleza.

En esa línea, el equipo agregó que "con el corazón lleno de ilusión, sueños y determinación, Dominga inicia esta gran aventura internacional. Tenemos una extraordinaria reina, que ha demostrado su compromiso, dedicación y pasión, y estamos seguros de que entregará lo mejor de sí para dejar el nombre de Chile en lo más alto".

"¡Todo Chile está contigo, Dominga!", cerró la cuenta, dejando espacio para que el público nacional entregara mensajes de apoyo a la reina de belleza.

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