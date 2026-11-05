Mafe Bertero responde con todo a críticas por su cuerpo: "Mi estado físico no será definido por otros"
Mafe Bertero no está dispuesta a normalizar los ataques que recibe en redes sociales respecto a su a cuerpo. Por esta razón, expuso en un video algunos de los mensajes que le envían con la intención de hacerla "sentir menos".
La influencer recordó que está expuesta a críticas en internet desde los 13 años, pero siempre contó con apoyo psicológico. Además, dedicó unas palabras de amor propio a otras usuarias que podrían estar recibiendo comentarios similares.
Reacción de Mafe Bertero a críticas
"Me dijeron gorda. Y me quedé pensando cuál era la idea de tirarme ese comentario. ¿Qué querían que hiciera, que me sintiera mal? ¿que cambiara mi cuerpo?", empezó cuestionando Bertero.
"Nadie debe demostrar ser delgada para merecer respeto. Ser gorda no es algo malo y usar esa palabra para humillar sí lo es", agregó.
"Todos esos comentarios no definen quién soy, pero entenderlo no significa que uno tampoco tenga que ser de fierro. Que trabaje en redes no significa que tenga que normalizar que la gente me trate así", destacó.
"Si alguna vez te has quedado mirando en el espejo buscando ese defecto que alguien te dijo que tenías, solo quiero decirte algo: que te haya dolido no significa que seas débil", expresó a sus fans.Ir a la siguiente nota
Por último, les pidió no repetir frente al espejo las mismas palabras con las que las atacan. "Tu cuerpo no tiene que cumplir expectativas de otra persona para merecer respeto", culminó.
La modelo también escribió un breve mensaje en su post para reforzar su idea: "Mi estado físico no será definido por otros, ni tampoco impedirá que haga todo lo que quiera hacer".
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