"Espero no comprometa otro órgano": Diego Pánico es internado nuevamente por complejo problema de salud

05 nov. 2026 - 12:30 hrs.

Diego Pánico, importante figura del espectáculo nacional y de las redes sociales, volvió a recaer en un complejo estado de salud.

Precisamente, el joven influencer es habitual en ciertos programas de espectáculos y recientemente en sus plataformas digitales informó a sus seguidores que nuevamente estaba con problemas de salud.

"Quería pedirles disculpas de corazón, porque lamentablemente no podré asistir a la Teletón este sábado... Acabo de quedar hospitalizado en una clínica en Las Condes. Llegué por un fuerte dolor en el pecho y, después de los exámenes, me diagnosticaron un tromboembolismo pulmonar", expresó Diego.

Diego Pánico vive nuevo episodio complejo de salud

Dicho esto, Diego afirmó que "es algo muy similar a lo que vivimos en junio de este año. Pensábamos que ya estábamos completamente sanos y que todo había quedado atrás, pero hoy nos toca enfrentar nuevamente esta difícil situación".

"Hoy solo le pido a Dios mucha fuerza para enfrentar este nuevo desafío. Espero de todo corazón que esto no comprometa ningún otro órgano y que podamos salir adelante una vez más", comentó en su publicación.

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Asimismo, en historias de Instagram, aclaró que, además del tromboembolismo pulmonar, tiene un virus que lo mantiene con aislamiento, prohibido de recibir visitas.

Por esto, solo pidió oraciones y buenas energías, entendiendo que su situación es muy delicada actualmente.

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