Fotos de la hija de Claudia Conserva y "Pollo" Valdivia causan sensación en redes: "La mezcla perfecta"

04 nov. 2026 - 11:20 hrs.

Unas fotografías de Matilda, la hija de Claudia Conserva y Juan Carlos "Pollo" Valdivia, causaron sensación en Instagram, donde sus famosos padres la felicitaron por su cumpleaños número 23.

El presentador y la actriz compartieron un par de postales de la joven junto a su papá, ambos vestidos con elegantes atuendos. Las imágenes rápidamente generaron miles de likes y cientos de comentarios.

Las fotos de la hija de Claudia Conserva y Pollo Valdivia

"¡Feliz cumple, Matilda! Mi niña amada ya tiene 23. Talentosa y cariñosa, te deseo lo mejor para todo lo que viene. ¡Cuenta conmigo siempre!", expresó "Pollo" Valdivia en su post.

"Un ser lleno de luz, de esencia pura, buena. Un alma exquisita, un mundo lleno de sorpresas, creatividad y colores", escribió por su parte Claudia Conserva.

"Tremenda hija que tenemos @pollolibre66, este es un registro donde se ven sacados de una película, padre e hija caminando del brazo", agregó. Con opiniones divididas, los internautas comentaron el parecido de Matilda con sus papás.

Instagram @clonserva

"Es el clon de su padre, pero con todo tu estilo y elegancia, Claudia"; "Es igual a la Claudia"; "La mezcla perfecta Valdivia-Conserva"; "Hermosa, igual a su madre"; "Es igual al 'Pollo'. Muy bonita, versión femenina", dijeron algunos de ellos.

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Matilda entregó su opinión sobre este punto. "Físicamente, tengo más parecido con mi papá, a veces, diría que soy su versión en mujer, jajaja. En cuanto a mi mamá, tengo su encanto y su belleza. Soy una mezcla de los dos, y eso es algo que a mí me gusta", declaró.

Admiración por sus padres

La joven estudiante de animación 2D también comentó que está soltera y que sigue viviendo con sus padres, pero en una casa separada dentro del mismo terreno.

"Son personas auténticas, porque no cambian mucho su forma de ser cuando están en público, son tan buenas personas como lo son en privado. Me siento muy afortunada y orgullosa de ser su hija", expresó sobre Conserva y Valdivia.

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