De vuelva a lo clásico: Claudia Conserva sorprende con nuevo retoque a su look platinado
Hace un tiempo, Claudia Conserva sorprendió a todos sus seguidores al revelar que se había teñido el pelo de tonos anaranjados, acercándose bastante al pelirrojo.
De inmediato, la animadora y sus seguidoras notaron que no era el tono que más le acomodaba, por lo que lo más rápido posible se sometió a un nuevo cambio de look para volver al rubio que siempre ha llevado con ella.
En esta instancia, Claudia volvió a darse unos retoques en su platinado y demostró cómo quedó después de una "manito de gato".
Claudia Conserva y sus retoques de look
"Gracias @rodrirocks me impresiona lo rápido que logramos cambiar de color de colorín a rubio! Esta es la segunda "sesión" y ya quedé rucia rucia", comentó Claudia, y es que la animadora subió un video de todo el proceso.
Aquí se puede apreciar que llega con un tono rubia, cercano al castaño, pero tras unas horas en la peluquería reaparece con un rubio platinado que fue alabado por sus seguidoras.
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