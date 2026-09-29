"Volví a ser nórdica": Fran Maira renueva su estilo con impactante melena extralarga y "full plateada"

29 sept. 2026 - 14:00 hrs.

Fran Maira compartió en sus historias de Instagram un par de videos para presentar su renovada melena, que ahora luce extralarga y con una impactante coloración.

Este cambio llega luego de una difícil temporada para la cantante, quien acaba de estrenar el documental "Oveja negra" para hablar sobre sus problemas de salud mental, así como del impacto psicológico que vivió tras arrollar a un motorista en febrero.

El nuevo look de la artista también coincide con el lanzamiento en distintas plataformas musicales de su nuevo tema "Pégate" este martes 29 de septiembre.

Cambio de look de Fran Maira

En una primera historia, Fran Maira apareció en pleno proceso de coloración en el salón de belleza. "Adivinen quién se está cag... la cabeza una vez más. ¡Yo! Y por eso les dejo acá el pre save de mi canción que sale mañana (hoy)", dijo.

Instagram @franmaira__

"¡Volví! Volví a ser nórdica. Miren el pelo que me puse ahora, full plateado", comentó horas más tarde en otro video, mientras modelaba con su nueva cabellera dando giros para mostrarla a detalle.

En las imágenes se aprecia que la intérprete dejó atrás el cabello liso y rubio intenso, que llevaba un poco más abajo de los hombros.

Ahora luce una nueva versión más larga, por debajo de la cintura, con suaves ondas y un marcado color rubio mucho más claro, con matices cenizos.

Instagram @franmaira__

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