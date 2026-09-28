Coté Quintanilla envía mensaje a Alanys Lagos y celebra el gran momento de la música ranchera

28 sept. 2026 - 12:00 hrs.

El pasado mes de mayo fue clave para la carrera musical de María José Quintanilla. No solo lanzó un nuevo álbum, también anunció un show en el Movistar Arena que se multiplicó por tres debido a lo rápido que se agotaron los boletos.

La intérprete de música ranchera no solo está emocionada por los conciertos que ofrecerá en ese recinto los días 4, 13 y 20 de octubre, también se siente entusiasmada por el auge que está teniendo el género en el país.

La emoción de Coté Quintanilla por el auge de la música ranchera

"La música ranchera de un tiempo a esta parte se ha sacado varios prejuicios de encima, como que es música de cierto sector, que solo es música popular, que es flaite, que es rasca", expresó Coté Quintanilla en conversación con Página 7.

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"Creo que hoy día hay menos pudor de subirle el volumen cuando suena una cumbia ranchera. Como que antes era: ‘Ay, no te vayan a escuchar los vecinos que estás escuchando eso, qué atroz’", recordó la artista, para luego aupar a sus colegas.

"¡Que viva la Alanys Lagos, que viva la música ranchera, que vivan las mujeres que hacen música, no importa el género!", exclamó.

La presentadora de El Coliseo además resaltó su conexión con los otros exponentes de esta vertiente musical. "Yo tengo la fortuna de encontrarme con los coleguitas y esto no lo digo de la boca para afuera: nos abrazamos. Y siento que hay una alegría real de que le vaya bien al otro", apuntó.

"Siento que el género se ve potenciado y la gente también, porque la gente ama a sus artistas, quiere que les vaya bien (...) Que nos vaya increíble, muchachos. Que el carrete y la fiesta no paren para nosotros”, dijo para finalizar.

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