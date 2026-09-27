"Cómo el vino": Oriana Marzoli confiesa lo orgullosa que está de su figura con reveladora postal

27 sept. 2026 - 20:00 hrs.

Ocasionalmente, Oriana Marzoli comparte en sus redes sociales algunas fotos o videos que muestran cómo se esmera al momento de entrenar, con el objetivo de lucir un cuerpo saludable.

En esta oportunidad, la influencer subió a sus historias de Instagram una reflexión sobre lo orgullosa que está de la figura que posee actualmente, fruto de todo su esfuerzo.

El orgullo de Oriana Marzoli sobre su cuerpo

En su registro, Oriana Marzoli posa frente a un espejo, vestida con un crop top deportivo negro y unos pantalones cargo en un tono gris claro, un look que deja ver su abdomen y brazos perfectamente tonificados.

Instagram: @orianagonzalezmarzoli

Junto a la publicación, la venezolana incluyó un escrito que dice: "El body (cuerpo) de locos que me marco. Cómo el vino".

De esta manera, la exchica reality deja en evidencia, una vez más, lo confiada y segura que se siente consigo misma.

Todo sobre Oriana Marzoli