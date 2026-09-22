"Soy una fuc... sensible": Oriana Marzoli muestra el doloroso proceso para borrar uno de sus tatuajes

22 sept. 2026 - 09:30 hrs.

Oriana Marzoli lleva bastante tiempo en un proceso que costó dar los primeros pasos, pero que ya lleva adelante paso a paso, pero con mucho dolor.

Precisamente, hace un tiempo la exparticipante de Volverías con Tu Ex? anunció que estaba en un momento de su vida donde había ciertos tatuajes en su cuerpo que ya no la representaban.

Por lo mismo, la modelo optó por llevar a cabo un proceso en el que comenzó a borrar alguno de los tatuajes que se había realizado en su juventud y que generaban molestia en la actual Oriana.

Oriana Marzoli y su dolor por borrado de tatuajes

A través de un video en redes sociales se puede ver cómo la influencer se está sometiendo a una nueva sesión de borrado de tatuaje, pero esta vez en su hombro derecho.

Y es que todas las personas que han pasado por este proceso han dicho que es doloroso, y este caso no es la excepción, ya que la modelo se ve con bastante dolor en este registro.

"Soy una fuc... sensible", escribió Oriana en el video donde se le pueden ver claras señales de molestia.

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