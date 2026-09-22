Daniel Fuenzalida revela conmovedora señal que recibió en funeral de su hermano: "Se comunican, estén atentos"

22 sept. 2026 - 10:40 hrs.

Daniel Fuenzalida sufrió un nuevo duelo en su vida, y es que su hermano Luis Felipe falleció tras un agresivo cáncer que apareció de forma repentina.

Precisamente, el animador de televisión reapareció la noche de este lunes en redes sociales con un extenso video donde agradecía a amigos, familiares y compañeros de trabajo por el apoyo que le han entregado durante los últimos días.

Fuenzalida destacó la calidad de las personas con las que se rodea y enseguida dio paso a lo que realmente quería hablar en torno a la muerte de su hermano y los contactos desde el más allá.

La experiencia de Daniel Fuenzalida

En concreto, Daniel expresó que el domingo, durante los funerales de su hermano, vivió una de las experiencias más extrasensoriales que él ha sentido.

Dicho esto, Fuenzalida comentó que para él, quienes fallecen siempre buscan contactarse con quienes quedan en este plano. Por lo mismo, recalcó que su hermano sirvió durante 33 años a la Octava Compañía de Viña del Mar, siendo el 8 un número muy importante para él.

Enseguida, explicó que hace unas semanas decidió sacarse todas las pulseras de su mano, a excepción de dos, una que guarda los pelitos de su perrito fallecido y otra de cordones negros.

"Ayer en plena iglesia, en el cementerio, mientras uno está en la misa y se pone a jugar con el reloj o las pulseras, giro esta pulsera que me regalaron en el programa... y me doy cuenta que tiene una bolita, y que tiene el número ocho", afirmó.

Debido a esto, Daniel aseguró que se trató de una señal de su hermano, ya que él jamás se había percatado de la presencia de este número en la pulsera.

"Se los puedo jurar y rejurar por mi hija y por mis papás que esto yo no lo había visto, no lo sabía... Se los quiero traspasar para que sepan que los seres que pasan a otro plano se comunican; estén atentos a las señales, a una canción o a un aroma", cerró.

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