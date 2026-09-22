"Insinúan que los abandoné": Lisandra Silva sin filtros contra mujer que criticó la crianza de sus hijos

22 sept. 2026 - 12:20 hrs.

La modelo cubana Lisandra Silva defendió su modelo de crianza luego de que una usuaria la criticara por estar en constantes viajes y dejar "abandonados" a sus niños.

Y es que durante las últimas semanas Lisandra informó que había viajado hasta China para vivir y entrenar durante un tiempo con unos monjes shaolín.

Esta es una oportunidad única para la modelo, quien tomó la opción y comenzó a interactuar con sus hijos a través del celular, siendo una de las últimas historias de Instagram la que desató el caos.

Lisandra Silva contra usuaria

Precisamente, la modelo cubana subió una captura de una videollamada que tuvo con su hijo y escribió que el amor no se mide por la distancia, ya que su padre está en el cielo y lo sigue amando.

Esta inocente historia fue contestada por una usuaria que afirmó que no podía creer que Lisandra otra vez dejó solos a sus hijos, siendo parte de un programa de telerrealidad antes. "Eres una mamá muy pen...", cerró la mujer.

Lisandra no se quedó callada, subió un pantallazo del mensaje que recibió y contestó: "Todavía en 2026 tengo que leer comentarios de mujeres preocupándose por cómo crío a mis hijos. Es la primera vez en seis años que su papá se los lleva solo de vacaciones a la playa y ya insinúan que los abandoné".

"Qué curioso que cuando yo me los llevo sola, nadie habla de la gran hazaña de una madre; pero él ejerce su rol de padre, hay que celebrarlo como si fuera un héroe. La próxima nos vamos de vacaciones juntos, pero seguramente dirán que volvimos, porque parece que una relación de padres civilizada todavía les resulta incomprensible", aseguró.

Instagram

En otra historia, siguió su descargo y afirmó que "es tuición compartida. Yo trabajo para cubrir su escuela, talleres, salud, educación, vacaciones, juguetes, vivienda, alimentación y todo lo que necesitan, mientras vivo como inmigrante en un país que no es el mío".

"Desde que me separé, he salido adelante sola y, cuando mis hijos están con su padre, tambien tengo derecho a disfrutar de mi tiempo y vivir mi vida. La crianza compartida implica responsabilidad de ambos y respeto por la vida de cada persona", expresó.

En esa línea, cerró diciendo que "usted me ve en televisión porque es mi puesto de trabajo. De ahí saco los fondos para mantenerlos y manterme. Espero que tanto usted, señora, como las cientos de señoras preocupadas por mis hijos puedan dormir hoy más tranquilas".

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