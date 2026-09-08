Lisandra Silva viaja a China y entrena con monjes Shaolín: "Lo más hardcore que voy a hacer en mi vida"

08 sept. 2026 - 14:00 hrs.

Lisandra Silva suma una nueva experiencia a su lista de escapes espirituales y esta vez su destino es China, a donde viajó para aprender kung fu y otras disciplinas.

La modelo cubana compartió una serie de videos de sus prácticas en medio de la naturaleza que rodea al emblemático Templo Shaolín del gigante asiático.

Lisandra Silva aprende artes marciales en Shaolín

"Me vine a vivir con los monjes en Shaolín para aprender artes marciales. Estoy en el campamento de Zhengzhou en las montañas de Shaolín", dijo Lisandra Silva en Instagram, antes de revelar que su recién fallecido padre la inspiró a emprender esta aventura.

Instagram @lisandrasilva

"Una de las razones por las que decidí venir, fue para transmutar la energía de mi papá. Yo le había comentado que quería hacer esto hace mucho tiempo y me dio el ok antes de irse a otro plano", relató.

"Todos los días nos despertamos a las 5 de la mañana, hacemos taichi, en la tarde nos vamos al templo y trabajamos otras artes marciales", detalló.

"Este es el entrenamiento más duro, más hardcore que voy a hacer en mi vida. Un trabajo pesado que trae mucha meditación pero también mucho trabajo físico y mental", explicó la influencer.

"El sueño de mi papá era recorrer y conocer las siete maravillas del mundo y acá en Beijing se encuentra una de las siete maravillas del mundo que es la Gran Muralla China. Así que yo junto con mi papá, vamos a visitarla y vamos a cumplir ese sueño", comentó finalmente.

Instagram @lisandrasilva

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