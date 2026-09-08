¿Se viene la autobiografía? Coté López anuncia su sexto libro y evalúa escribir sobre sus vivencias

08 sept. 2026 - 12:30 hrs.

Tal parece que la etapa que vive Coté López le servirá de inspiración para escribir un nuevo libro. Así lo dijo en sus historias de Instagram, donde consultó a sus seguidores sobre este proyecto.

La influencer está apareciendo cada vez más en sus redes sociales luego de su polémica con Gala Caldirola, quien terminó su relación con Luis Jiménez al enterarse de que este le fue infiel junto a la empresaria.

¿Coté López escribirá una autobiografía?

Entre los años 2020 y 2021 Coté López publicó una saga de tres libros de ficción romántica y luego en 2022 y 2025 escribió otros dos con tono erótico. En esta ocasión la modelo estaría por relatar una historia basada en su propia vida.

Instagram @cotelopezm

"Mi gente, se armó. Voy por el sexto libro", dijo en un video en el que enseñaba su computador portátil, preparado para empezar el proceso creativo.

Seguidamente, la autora planteó escribir una obra autobiográfica. "No sé si hacer algo como mi vida, my life, algo como ya más biografía", agregó.

"Fucking ecribiendo", dijo en una siguiente historia, aunque dejó abierta la pregunta sobre qué tipo de relato publicará esta vez.

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