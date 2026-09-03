Coté López reaparece y revela que está en tratamiento psiquiátrico: "Quiero mejorar"

03 sept. 2026 - 14:10 hrs.

Coté López apareció por primera vez en redes sociales después de mucho tiempo tras la infidelidad en la que estuvo involucrada con Luis Jiménez.

Y es que la empresaria nacional admitió a Gala Caldirola que ella había estado con Luis Jiménez antes de que viajaran a Qatar, lo que desató uno de los escándalos más importantes de Chile en el presente año.

Por lo mismo, tras un par de semanas, Coté López reapareció en Instagram, donde habló sobre los procesos que está viviendo en la actualidad y cómo está mejorando.

Coté López admite que quiere mejorar

"Quería contarles que en estos días he estado ocupándome de mí, por así decirlo, que gracias a Dios tengo un círculo superbonito que me está apoyando, que me está cuidando, que tal vez debí dejar antes que lo hicieran porque muchas veces lo intentaron y me cuesta mucho pedir ayuda y siempre digo que estoy bien", dijo en un comienzo.

Enseguida, agregó que sus amigas le consiguieron psiquiatra y psicólogo, donde descubrieron que estaba siendo mal medicada.

"La pastilla que yo estaba tomando, o sea, en un comienzo me servía, que eran los primeros 6 meses contra la angustia, pero luego de los 6 meses me quitó también la alegría. Entonces yo estaba tomando más encima de la dosis más alta durante 3 años de esta pastilla y claramente todo el mundo me decía no eres tú, no estás siendo tú", afirmó.

En esa línea, expresó que ella "no entendía por qué no me sentía feliz, por qué me sentía tan plana, por qué no tenía sentimiento y, bueno, descubrimos que fue la pastilla, así que ahora la tengo que ir disminuyendo de a poco".

"También estoy trabajando ya con psicólogo, el tema del control del impulso, el perdonarme a mí misma, bueno, muchos temas de soltar y todo, pero nada, contarles que ha sido difícil, pero estoy en ello, quiero salir de esto, quiero sentirme de nuevo bien, quiero de nuevo ser la mujer que yo era, que siempre fui muy alegre, muy, no sé, siempre estaba bien", aseguró.

Finalmente, cerró diciendo: "Quiero mejorar, que es lo importante, quiero estar bien, quiero sanar y quiero nunca más volver a cometer un error como el que cometí, nunca más pasar por esto tampoco.

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