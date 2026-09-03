La inesperada invitación de Aylén Milla a Gala Caldirola tras infidelidad de Luis Jiménez: "Vamos en busca..."

03 sept. 2026 - 13:30 hrs.

Una reciente publicación de Gala Caldirola desató una inesperada sucesión de hechos, y es que Aylén Milla, con quien no se podía hablar hace unos años, le realizó una particular invitación.

Y es que la modelo argentina y personaje mantuvo una intensa rivalidad en Volverías Con Tu Ex? con Gala Caldirola por el amor de Marco Ferri, siendo una de las enemistades más recordadas de dicho programa.

Sin embargo, esas rivalidades quedaron en el pasado, al punto que Aylén se manifestó a favor de Caldirola tras saber sobre la infidelidad que sufrió.

La invitación de Aylén Milla

Precisamente, en una publicación donde Gala recordaba su paso por París y lo muy enamorada que está de esta ciudad, Aylén apareció en los comentarios con una inspirada invitación.

"Vamos en busca de unos parisinos, mon amour", escribió la argentina, añadiendo un emoji de risa, dejando en claro que la relación de ambas mejoró mucho.

Al ver esta invitación, la española no se quedó atrás y respondió: "jajaja, ¿vamos por un croissant juntitas? Me imagino nuestra charla infinita de aprendizajes en la vida jaja".

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