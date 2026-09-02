Imperdible: Fiebre de Cumbia llega a las pantallas de Mega y Mega 2 este sábado 5 de septiembre

02 sept. 2026 - 16:20 hrs.

Este sábado 5 de septiembre, Mega y Mega 2 tendrán lo mejor del festival Fiebre de Cumbia desde el Club Hípico.

La transmisión estará a cargo de Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez, quienes tendrán la misión de llevar la fiesta y la música bailable a los hogares de los chilenos.

Fiebre de Cumbia por Mega

La transmisión comenzará en directo por Mega 2 a las 18:00 horas y durará hasta las 01:30 del domingo, contemplando el cambio de hora programado para la mayoría de las regiones del país. Mientras tanto, Mega tendrá un resumen de lo mejor de la jornada después de Coliseo.

El evento estará también disponible para los usuarios de MegaGO a través de la señal online de Mega 2.

Fiebre de Cumbia, este sábado por Mega, Mega 2, YouTube Mega y MegaGO.

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