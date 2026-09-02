"Está siendo malagradecida": Hermano de Camila apunta contra ella en medio de pelea por cuidado de su madre

02 sept. 2026 - 17:30 hrs.

En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Camila está enfrentada con sus hermanos, pues ella carga sola con el cuidado 24/7 de su madre y ninguno de ellos paga una cuota de $25 mil que acordaron previamente.

Pablo, su hermano mayor, habló con el programa y planteó que la casa en la que vive Camila es el origen del conflicto familiar.

"Está siendo malagradecida. Nosotros como hermanos la hemos criado a ella prácticamente, ella no es hija de mi papá; cuando mi papá falleció, yo me preocupé de ella, que no le faltara para comer", indicó.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Según su testimonio, él sí habría entregado ayuda económica a su madre, aunque de forma directa y sin necesidad de rendir cuentas, y cuestionando la actitud de su hermana y su pareja, a quienes acusó de recibir mal a la familia cuando van de visita.

El otro gran punto de tensión es la vivienda familiar. Pablo sostiene que la casa donde vive Camila pertenece originalmente a su padre fallecido, por lo que considera que se trata de una herencia que le corresponde a todos los hermanos.

"Que pesque a su marido, su hijo y se vaya a hacer su vida. Yo pesco a mi madre, gracias a Dios tengo mi casa, me la llevo para mi casa, vendemos esa casa y con los $100 millones en que están las casas ahora le pagamos unas unas enfermeras particulares y un tratamiento para que se trate de recuperar", sentenció.

La opinión de Carmen Gloria Arroyo

Sin embargo, Carmen Gloria Arroyo quiso puntualizar algo que se tiende a malinterpretar: que los hijos ya sientan suyo el patrimonio de los padres.

"¿De verdad creemos en Chile que los papás tienen la obligación de dejarnos herencia? ¿De verdad alguien podría pensar que todo lo que uno produce mientras vive es para los dejárselo a los hijos? Parece extremadamente errático, pero (esa idea) se ha transferido generación tras generación y a pesar el la modernidad en la que estamos, la gente sigue repitiendo eso", dijo la abogada.

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