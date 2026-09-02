"Se me escapa de las manos": Camila cuida a su madre sola porque sus hermanos no se hacen cargo
En este nuevo capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, Camila Lara (28 años), técnico en enfermería, vio su vida transformada por completo en diciembre de 2023. Ese día su madre, hasta entonces una mujer activa y autovalente, fue hospitalizada de urgencia por una meningitis bacteriana que derivó en un coma inducido de 15 días, un accidente vascular y un infarto cerebral.
Desde entonces, su madre depende al 100% de ella para las actividades más básicas y obligó a Camila a posponer su carrera profesional y su vida personal.
Camila es madre y también cuida de un sobrino, por lo que su día parte muy temprano. "Yo tengo escoliosis idiopática severa, sufro mucho de dolores al tomar a mi mamá, pero yo sé que puedo, yo sé que puedo sacarla adelante y llevo 8 meses con ella así".Ir a la siguiente nota
Pero a la carga física y emocional se suma una crisis económica y familiar. En abril, Camila convocó a sus hermanos para acordar una contribución mensual de $25 mil por persona destinada a las terapias y necesidades de su madre, pero el compromiso no se ha cumplido de manera consistente: solo algunos han aportado parcialmente, mientras ella no recibe remuneración por su labor de cuidadora.
"Estoy acá, para pedir ayuda, para para pedir orientación, para ver esta situación que, de verdad, se me escapa de las manos", cerró.
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