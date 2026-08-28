"Ocurrió una situación...": Hija de hombre de 80 años abandonado en San Miguel explicó distancia con su padre

28 ag. 2026 - 17:00 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, hablamos con Cindy, hija de Luis, el adulto mayor abandonado en San Miguel, quien nos explicó más sobre los hechos que ocurren en su familia.

Precisamente, supimos de la historia de Luis gracias a Jessica, una vecina de 63 años que se hizo cargo del hombre luego de que ninguno de sus hijos o hermanos se hiciera responsable del cuidado del hombre, quien sufre de demencia y leucemia.

Por lo mismo, un equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro buscó a los hijos de Luis y logró contactar a Cindy, mujer de 40 años, dueña del departamento en el que actualmente vive el adulto mayor.

Hija de Luis entrega su testimonio

"Yo me hice responsable de él, de su cuenta, de su leche, de todas sus cosas, hasta febrero de este año, en donde ocurrió una situación muy personal por la que yo decidí dejar de hacerme cargo de él", dijo en un comienzo.

En esa línea, explicó que "yo estuve a cargo de él, yo me fui a la casa a los 18 años, pero jamás lo dejé así como de... Él vivió en San Miguel en una casa en Santa Clara, que era una casa municipal, y le ofrecí incluso vivir a donde vivía yo en Renca con el papá de mis hijos; no quiso porque él dijo que no iba a salir de San Miguel, y él se fue a una casa de gente en situación de calle".

Fue así como, cuando Cindy obtuvo su departamento, le dijo que se fuera a vivir ahí para que no siguiera en la calle. "El día que a él le diagnosticaron la leucemia, yo estaba con él, yo fui con él al médico al Barros Luco, y yo lo acompañé a sus exámenes, yo hice todo", comentó.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

Asimismo, agregó que fue un papá presente, económica y físicamente, pero no fue cariñoso. De igual forma, recalcó que sus hermanos mayores, de otra pareja, no tienen buena relación y recuerdos de él.

Finalmente, indicó que los hechos que ocurrieron para distanciarte fueron muy personales y, al ser la menor, se le escondieron demasiadas situaciones, por lo que, al enterarse de algo que ocurrió, prefirió tomar distancia.

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