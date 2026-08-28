Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 56: Un hombre sin familia que lo apoye
En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Luis, un adulto mayor de 80 años que vive en el total abandono en su departamento en San Miguel.
Precisamente, sus vecinos se hicieron cargo y fue Jessica, quien vive en el departamento de al lado, la que se contactó con el programa para dar a conocer que ella se está haciendo responsable de Luis, ya que ninguno de sus hijos o hermanos han aparecido.
Y es que, por alguna razón, los familiares no se han hecho presentes en la vida del hombre con demencia y leucemia.
Luis vive solo en San Miguel
El programa intentó contactar con su familia y logró hablar con Cindy, su hija de 40 años, quien expresó que el departamento donde vive su padre es de ella y lo cuidó hasta febrero del 2026.
Sin entrar en mayores detalles, Cindy explicó que ocurrieron situaciones familiares que causaron la distancia entre ambos y el resto de sus hermanos, quienes nacieron producto de otro matrimonio.Ve el capítulo en
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