Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 56: Un hombre sin familia que lo apoye

28 ag. 2026 - 17:30 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, conocimos la historia de Luis, un adulto mayor de 80 años que vive en el total abandono en su departamento en San Miguel.

Precisamente, sus vecinos se hicieron cargo y fue Jessica, quien vive en el departamento de al lado, la que se contactó con el programa para dar a conocer que ella se está haciendo responsable de Luis, ya que ninguno de sus hijos o hermanos han aparecido.

Y es que, por alguna razón, los familiares no se han hecho presentes en la vida del hombre con demencia y leucemia.

Luis vive solo en San Miguel

El programa intentó contactar con su familia y logró hablar con Cindy, su hija de 40 años, quien expresó que el departamento donde vive su padre es de ella y lo cuidó hasta febrero del 2026.

Sin entrar en mayores detalles, Cindy explicó que ocurrieron situaciones familiares que causaron la distancia entre ambos y el resto de sus hermanos, quienes nacieron producto de otro matrimonio.