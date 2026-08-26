"Para mí ella lo es todo": Hija de María recordó la decisión más difícil que tomó su madre

26 ag. 2026 - 17:00 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, una hija de María dio un emotivo testimonio sobre los sacrificios que hizo su madre, al punto de verse forzada a separarse de ella y un hermano temporalmente.

El matrimonio de María con Fernando fue una unión llena de violencia y maltratos y tras separarse, ella quedó en una precaria situación que no le permitió proveer para todos sus hijos. Dos de ellos tuvieron que quedarse temporalmente en un hogar de menores.

Priscila fue uno de ellos. "No recuerdo mucho de eso, pero sí que mi mamá lloraba mucho porque era una decisión difícil para ella; fue doloroso igual. (...) Yo tuve que ser muy fuerte para proteger a mi hermano, madurar rápido para protegerlo de los otros niños que nos podían pegar o cualquier otra cosa que pudiera pasar", dijo al programa.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Pero pese a lo anterior, aseveró que "fui la que menos vivió con mi mamá, pero eso no quita que no la ame, que no la quiera. Para mí ella lo es todo".

¿Y sobre su padre? Priscila recordó que "iba a vernos bien poco y cuando iba, iba ebrio. (...) Lamentablemente se perdió grandes hijos, se perdió grandes personas, grandes mujeres. Igual lo perdono, de verdad. No me hizo mucha falta".

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