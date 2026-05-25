Lo dio todo: Así se preparó Carmen Gloria Arroyo para su participación en Detrás del Muro

25 may. 2026 - 19:00 hrs.

Este pasado viernes 22 de mayo, Carmen Gloria Arroyo hizo su debut triunfal como la invitada principal del capítulo de Detrás del Muro.

En este espacio compartió con todo el elenco de Detrás del Muro e incluso fue parte de alguno de los sketches que más risas sacaron al público presente en el estudio, así como a los mismos intérpretes.

Es por esto que durante ese día acompañamos a Carmen Gloria en las horas previas a su participación y nos contó cómo vivió todo el proceso para ser parte de Detrás del Muro.

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El paso de Carmen Gloria Arroyo por Detrás del Muro

"Son todos tan amorosos, tan amorosos; me dijeron que eran muy fanáticos del programa... Ensayamos en la tarde, pero no les puedo contar nada; está bueno, bueno, se van a matar de la risa", dijo en un comienzo.

Enseguida la captamos conversando con Kike Morandé, donde ambos se piropearon sus trajes, así como fueron parte de la famosa arenga que hace el elenco antes de cada capítulo.

"Gracias por vernos, gracias por acompañarnos, y la gente de Detrás del Muro son maravillosos, me regalonearon y me hicieron sentir espectacular, se les quiere", cerró Carmen Gloria.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro