"Nos preguntan cuándo": Así se grabó el entretenido adelanto de Carmen Gloria: Fuerte & Claro

04 may. 2026 - 19:15 hrs.

Muy pronto por las pantallas de Mega se viene el estreno de Carmen Gloria: Fuerte & Claro, un programa que busca abordar de manera directa los temas que afectan a las personas en su vida cotidiana.

El espacio será animado por Carmen Gloria Arroyo y recientemente se grabó el spot oficial, el cual duró casi toda una jornada.

"Partimos a las 7 de la mañana así que estoy muerta y nos queda como una hora más, por lo menos", expresó la abogada en conversación exclusiva con Mega.cl.

Carmen Gloria: Fuerte & Claro

En las imágenes, se pudo ver un gran equipo técnico, el cual se ubicó en una conocida avenida de Santiago e hizo tomas en distintos ángulos, mientras la defensora caminaba por la calle, acompañada de distintas personas.

El cariño de las personas al programa de Carmen Gloria Arroyo

Tras lo anterior, Carmen Gloria Arroyo nos contó que ya hay fanáticos del programa: "La gente pasa, nos dice cosas, nos preguntan cuándo, nos gritan de los autos y eso uno lo agradece, es rico".

Carmen Gloria: Fuerte & Claro

Finalmente, la animadora de Carmen Gloria: Fuerte & Claro hizo una profunda reflexión ad portas del lanzamiento del espacio televisivo: "Estoy consciente que a través del programa la gente ha aprendido cosas, hay historias muy lindas y eso lo agradezco a la vida, tener esa tribuna y poder seguir haciéndolo".

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro