Ya hay fecha de estreno: Conoce cuándo podrás ver Salvando a Ema, la primera teleserie vertical de Mega

28 abr. 2026 - 09:23 hrs.

Los MegaShorts están listos para debutar y Salvando a Ema será una de las producciones encargadas de abrir este nuevo camino, apostando por una experiencia distinta en el mundo de las teleseries.

Con un formato pensado desde su origen para el consumo digital, esta propuesta responde a los nuevos hábitos de la audiencia, que privilegia contenidos breves, dinámicos y adaptados a la pantalla del celular.

En ese contexto, Mega presenta Salvando a Ema, una teleserie vertical encabezada por Juanita Ringeling, Antonia Santa María y Mario Horton.

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¿Cuándo se estrenará la teleserie vertical de Mega?

El estreno de la primera teleserie vertical de Mega, Salvando a Ema, será el próximo lunes 11 de mayo desde las 19:00 horas.

La producción podrá verse exclusivamente a través de las plataformas digitales de Mega.

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