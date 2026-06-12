No tenía licencia y mantenía una orden vigente: Detienen a conductor en control camino a Farellones

12 jun. 2026 - 11:05 hrs.

Un hecho insólito se registró esta mañana de viernes en una fiscalización camino a Farellones, donde un conductor fue descubierto manejando sin tener licencia de conducir y una orden de detención vigente.

Todo ocurrió en uno de los controles que realizaron funcionarios del Ministerio de Transportes y Carabineros camino al importante centro turístico que, en esta época del año, recibe a cientos de personas.

Iba con su jefa

Según detalló el mayor Marcelo Ruiz en Mucho Gusto, el sujeto no mantenía los documentos del vehículo ni licencia de conducir, lo cual configuraba una infracción en materia de ley de tránsito.

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Posteriormente, "al verificar su identidad, arrojó que mantenía una orden de detención vigente del Juzgado de Garantía de Caldera del año 2024", detallando que era por manejar en estado de ebriedad.

Por si fuera poco, el hombre, quien aseguró que se trasladaba a su trabajo en Farellones, iba junto a su jefa, quien quedó varada en el retén policial.

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