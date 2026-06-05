Vecinos de Lampa temen más "parcelazos": La realidad de las fiestas ligadas al crimen organizado

05 jun. 2026 - 11:20 hrs.

Fiestas en sectores rurales donde existe menos capacidad de regulación, con un fuerte volumen que molesta a los vecinos y violencia desatada: son los denominados "parcelazos" que tienen en vilo a los residentes de comunas como Lampa.

La organización de estas fiestas se ha asociado al crimen organizado de bandas extranjeras como el Tren de Aragua, lo que quedó al descubierto tras la denominada "Operación Tokio".

El nexo de los "parcelazos" con el Tren de Aragua

En julio de 2024, un quíntuple homicidio sacudió el sector de Noviciado, en la comuna de Lampa. Todo comenzó cuando integrantes del Tren de Aragua se acercaron a los organizadores de un evento para exigirles una "vacunación", es decir, un pago a cambio de su permiso para operar.

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Ante la negativa, la banda abrió fuego. Con la llegada de efectivos policiales, los responsables huyeron del lugar, entre ellos Bárbara Hernández, alias "La Barbie", quien en su huida dejó olvidado su teléfono celular.

El equipo fue periciado y se detectó que la mujer era una importante pieza de la red delictual. Gracias a la evidencia encontrada, casi dos años después se desbarató una célula que transfirió 87 millones de dólares a Colombia por medio de un ejecutivo bancario.

Pero a pesar de las fiscalizaciones, las fiestas continúan, afectando la tranquilidad de los vecinos y generando temor por posibles nuevas tragedias. Las autoridades y la comunidad insisten en la necesidad de medidas conjuntas para controlar esta problemática.

El concejal de Lampa, Camilo Ortúzar, insistió en que "tienen que interactuar las policías, los ministerios y también los gobiernos locales. Pero, enfrentar esta situación como municipio o enfrentar esta situación solamente con Carabineros es imposible de abordar".

Vecinos de la comuna han denunciado un próximo "parcelazo" en el mes de septiembre, lo que preocupa a la autoridad.

"No es normal en este tipo de fiestas muera gente y eso ya ha pasado. En el baby shower (crimen de abril de 2023) tuvimos tres muertos, en Chorrillos tuvimos cinco muertos. ¿Estamos esperando que en esta fiesta de septiembre, que están denunciando los vecinos, tengamos seis muertos o siete muertos para reaccionar?", preguntó.

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