¿Quién es la "Barbie"?: La mujer que olvidó su celular en fiesta clandestina y provocó caída de Tren de Aragua

04 jun. 2026 - 11:15 hrs.

La detención del ejecutivo bancario develó una amplia red del crimen organizado. Pero esta historia comenzó en julio del 2024, cuando se registró un quíntuple homicidio en una fiesta clandestina organizada por venezolanos en el sector de Noviciado, entre Lampa y Batuco.

Si bien una de las organizadoras escapó, olvidó su teléfono celular, donde se encontraron chats, videos, cuentas y el rastro completo de una red que, sin saberlo, su dueña acababa de exponer ante las autoridades.

¿Quién era la "Barbie"?

Su nombre es Bárbara Hernández Villegas, conocida en la bohemia venezolana como "Barbie", y es que se presentaba como una producta de eventos y organizadora de fiestas para la comunidad de su país, pero también era una pieza clave de la operación financiera más grande que el Tren de Aragua ha montado en Chile.

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La Policía de Investigaciones (PDI) y Fiscalía Metropolitana Sur comenzaron a revisar cada rincón de ese dispositivo y lo que encontraron no solo explicaba el quíntuple homicidio, sino que revelaba la arquitectura completa de una red de extorsión, prostitución y lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.

La mujer era la encargada de cobrar las vacunas, el nombre que utiliza el Tren de Aragua para extorsionar a locatarios de locales nocturnos. Desde, al menos el 2022, la organización controlaba todo evento dirigido a la comunidad venezolana en el territorio nacional.

De acuerdo a la investigación, después de los 5 muertos en Lampa, Bárbara Hernández distribuyó el video de los asesinatos entre los productores y organizadores del ambiente nocturno venezolano solo con un propósito: que todos supieran lo que les podía pasar.

En el dispositivo también se encontró una conversación directa con el líder de toda la estructura: Jeffrey, además de Carlos Bobby, uno de los líderes del Tren de Aragua en Chile, que se mantiene detenido en Colombia desde el 2024.

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