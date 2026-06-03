"Que la banca dé la cara": Neme explota contra bancos tras detención de ejecutivo ligado al Tren de Aragua

03 jun. 2026 - 11:50 hrs.

José Antonio Neme estalló contra la Asociación de Bancos de Chile (Abif), luego que se revelara un esquema criminal de brazo del Tren de Aragua que, mediante un ejecutivo del Banco Santander, envió $78 mil millones a cuentas en el extranjero.

El conductor hizo hincapié en la suspicacia de las entidades financieras que, al prepagar un crédito, cobran una multa por adelantar el pago, pero que "el día en que se les meten verdaderos terroristas a las oficinas" no emiten comentarios.

El enojo de Neme

"El caraderrajismo en Chile funciona para políticos, para empresarios y también para ejecutivos de la banca", dijo molesto por la situación.

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Minutos después, Neme retomó sus descargos en pantalla al asegurar que, si la estrategia de la banca es "individualizar y responsabilizar solo a este individuo, la carpeta investigativa considera una red de testaferros superamplia".

Añadió que "la carpeta investigativa del caso de esta 'Operación Tokio' tiene una red de testaferros mucho más amplia. Por lo tanto, la asociación de bancos que deje guardar silencio, que sea valiente y que dé la cara".

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