Operación Tokio: Desbaratan brazo del Tren de Aragua que envió más de $78 mil millones al extranjero

02 jun. 2026 - 11:55 hrs.

Esta madrugada, la Fiscalía Metropolitana Sur junto a la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un megaoperativo para desbaratar un brazo operativo del Tren de Aragua.

La denominada "Operación Tokio" detectó una multimillonaria operación de lavado de activos y mercados ilegales por más de $78 mil millones que habrían ido a parar a Colombia.

Megaoperativo contra el Tren de Aragua

El fiscal regional de la Fiscalía Sur, Héctor Barros, informó que se solicitaron 19 órdenes de detención, concretándose la captura de 18 personas, además de otros dos aprehendidos por delitos flagrantes.

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Entre los capturados se encuentra un ejecutivo del Banco Santander que, según la investigación, estaría vinculado directamente a la transferencia de dinero al extranjero, montos generados a través de la extorsión a los dueños de locales nocturnos en Bellavista y otros puntos de la capital.

"No estamos hablando del banco, o que a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos, y a partir de ahí empezaba a operar", detalló Barros.

Asimismo, explicó que la indagatoria surgió luego de un quíntuple homicidio cometido por el Tren de Aragua en Lampa durante el año 2024. En ese contexto, se determinó una estructura asociada al Tren de Aragua que operaba en torno a fiestas y eventos nocturnos, ejerciendo control sobre determinados espacios y desarrollando distintos delitos vinculados a ese ambiente.

La célula de esta organización criminal se relaciona con otros ilícitos, como ganancias propias de actividades relacionadas con la trata de personas con fines de explotación sexual y secuestro.

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