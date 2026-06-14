Otakin en Picada - Capítulo 11: Otakin y María José Quintanilla llegan al Palacio del Poroto con Riendas

14 jun. 2026 - 16:31 hrs.

En un nuevo capítulo de Otakin en Picada, el antiinfluencer compartió una sabrosa jornada junto a la querida María José Quintanilla, recorriendo algunos de los mejores sabores de la cocina chilena, con especial énfasis en las legumbres y las tradicionales cazuelas.

Para ello llegaron hasta el corazón del Palacio del Poroto con Riendas, donde conocieron los secretos detrás de una preparación memorable. Entre los consejos que recibieron, destacó que el amor por la cocina es un ingrediente fundamental para lograr un plato delicioso. Además, aprendieron que, al preparar legumbres, es importante desechar aquellos porotos que flotan en el agua, ya que suelen estar en mal estado.

También les explicaron la relevancia de remojar correctamente las legumbres, seleccionar las mejores piezas y potenciar su sabor con una combinación adecuada de condimentos e ingredientes, incluyendo un cremoso zapallo que aporta textura y carácter a la preparación.

Durante la visita, Coté y Otakin pudieron observar de cerca todo el proceso de elaboración de los porotos, además de conocer la amplia variedad de opciones disponibles para acompañarlos: desde longaniza tradicional o extra larga hasta bistec, costillar o carne de cerdo.

Ambos quedaron gratamente sorprendidos por el sabor de los platos, la calidad de los ingredientes, los convenientes precios y la cálida atención del lugar.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre De Paseo