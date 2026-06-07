Otakin en Picada - Capítulo 10: Los mejores platos "criatureros" para matar la caña
En el nuevo capítulo de Otakin en Picada, el antiinfluencer tuvo la misión de encontrar los mejores platos "criatureros" para matar la caña.
Fue así como llegó hasta Lo Valledor, el centro de abastecimiento más grande de Santiago, donde se encuentra uno de los mejores "levanta muertos".
Los mejores platos para la caña
En este lugar encontró el Pin Uno, local de comida que opera desde 1989, cuyo plato estrella es el famoso caldo de pata y, obvio, que Otakin debía cocinarlo y probarlo.
Luego se trasladó hasta el Mercado Central para conocer el restaurante El Galeón, donde se encuentra una de las mejores preparaciones para reponer energía.
Durante su visita era imposible que se fuera sin probar el famoso Viagra, un plato completo de mariscos que levanta hasta lo impensable.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
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