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Otakin en Picada - Capítulo 9: Los completos mojados de Talca

  • Por Mega

En uno de los mejores momentos de De Paseo, Otakin quiso deleitarse con una de las comidas más transversales de Chile: el completo. No importan las clases sociales, ni si es para el desayuno, el almuerzo o la once, porque siempre es bien recibido en cualquier momento o lugar. 

Pero entre las ciudades del país, Talca destaca por su curiosa manera de prepararlos. Los famosos "completos mojados" han hecho levantar las cejas a más de un purista y precisamente por eso es que Otakin viajó a la región del Maule para probarlos. 

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El primer local que visitó fue "El Rey", que mostró el método con el que logran ese efecto húmedo en el pan: una olla con doble fondo que permite darles un baño maría y una masa especial que impide que se arruguen con el vapor. 

 
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Dos grandes exponentes del completo talquino

Tras una buena evaluación de sabor, cantidad y precio, "El Rey" aprobó.

Sin embargo, la búsqueda continuó y se fue al "Erudito", que apuesta por los completos en pan tostado y con nuevos ingredientes que innovan a la típica palta y tomate. Aquí, el mismo Otakin se aventuró a crear su propia receta, pero sin buenos resultados. 

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